Eesti meeste käsipallikoondise kaotas EM-valikmängus Türgile 18:28 ja peab nüüd põhivalikturniirile pääsemiseks pühapäeval samast vastasest võõrsil jagu saama.

Eesti parimana eile Türgile neli väravat visanud ääremängija Kaspar Lees ei pea ülesannet võimatuks: "Miinus kümme pole tähtis. Vajame kordusmängus võitu. Kindlasti suudame parandada paljusid elemente, aga ma ei näe põhjust, miks me ei võiks võõrsil Türgit võita. On ka räägitud, et suudame võõrsil võibolla paremini mängida ja arvan, et suudame tolle matši ära võtta."

Mis aga eile valesti läks? "Paljud asjad, aga eelkõige kohtumise algus. Eelmises kahes mängus saime end alguses hästi käima, aga seekord ei toiminud positsioonirünnak üldse, aga nende oma küll.

Jäime kiiresti 3:9 kaotusseisu. Vahetuste toel suutsime järgi tulla, aga ju võhm sinna läkski ja kui teise poolaja alguses hoidsime veel seisust kinni, siis... no ei toiminud! Viskasime 100% võimalused sageli väravavahile pihta," rääkis Lees.

Türgi võimas kaitsemüür, kus keskmistel kohtadel mitu kahemeetrist meest reas, jäigi Eesti jaoks ületamatuks. "Meie plaan - ajada mäng kiireks ja sellega neid haavata - ei läinud läbi. Teadsime, et kui hakkame suure kaitsemüüri vastu mängima, siis läheb raskeks. Läkski."