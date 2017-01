Miks võib Eesti olümpiasportlast jõulude paiku kohata taksoroolis või ehitusobjektil? Tihtipeale unustavad tugitooliatleedid mõelda sellele, mis jääb telekast nähtava vaatemängu varju. See, mis toimub enne ja pärast olümpiamänge, on iga spordikangelase jaoks väga erinev: mõni käib soojal maal laagrites, teine murrab pead, kuidas leib lauale tuua.

Ardo Arusaar sai Rio olümpiamängude eel vigastada ning kaotas nelja aasta tähtsaima võistluse avamatši katkise roide kõhre kiuste Islam Magamedovile. Tasuks olümpiamängude 16. koht ja lennupilet koju. Tihti jääb kulisside taha karm tegelikkus, mis sellisele ebaõnnestunud võistlusele järgneb.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) eelmisel aastal käiku lastud uus rahastamise süsteem loob head tingimused A- ja B-taseme sportlastele. See tähendab seda, et näiteks olümpiamängude 4.-10. koht tooks igakuiselt 1400 eurot ettevalmistustoetust, millele lisandub umbes 1000 euro suurune netopalk. Olümpiamedali puhul on numbrid loomulikult suuremad.

Arusaar jäi aga esikümnest välja ning sai C-taseme sportlaseks, kes peab iga kuu hakkama saama 500 euro suuruse ettevalmistustoetusega. Karm tõde on see, et Arusaarele oleks B-tasemele jõudmiseks piisanud Rios ühest võidust. Asjad oleks sellisel juhul hoopis teisiti.