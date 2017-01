Käsipalli EM-valikmängus Eesti - Türgi (18:28) külaliste väravasuul hiilgavaid tõrjeid teinud 27aastane Istanbuli Besiktase väravavaht Yunus Özmusul rõhutas, et töö pole veel tehtud.

"Muidugi oli võit meie jaoks väga tähtis. Esimene pool ülesandest on nüüd täidetud, aga kordusmatš seisab veel pühapäeval ees ja peame seal samuti oma kvaliteeti näitama," märkis Özmusul.

Oma hiilgava partii kohta (Eesti visketabavus oli ainult 37%) ütles Özmusul nii: "Olen väravavaht. Iga kord, kui vaja meeskonnakaaslasi aidata, siis ma naudin seda. See ongi ju mu töö. Armastan käsipalli ja oma rolli selles mängus. Iga kord, kui palli tõrjun, valdab mind tohutu õnnetunne! Iga tõrje on väike samm edasi mu karjääris ja elus."

Türgi meeskonda tabas neljandal minutil šokk, kui kapten Ramazan Döne särk rebenes ja mees pidi mängu pooleli jätma, sest varuvormi polnud kuskilt võtta. "Muidugi oli see šokk, sest Döne on meie kapten ja väga tähtis mängija. Aga näitasime, et oleme meeskond. Kõik 16 mängijat, kes protokolli kantakse, peavad olema valmis andma endast parima. Niimoodi suutsimegi Döne puudumise korvata. Aitasime teineteist, töötasime ja võitlesime nii kõvasti, kui vähegi suutsime," rääkis Özmusul.