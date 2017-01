Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) tegi läinud ööl võidumängus Memphis Grizzliese vastu oma hooaja 18. (!) kolmikduubli (24p + 13 lp + 12rs)! Hull mees!



Russ gets his 18th triple-double of the season, the 2nd most triple-doubles by a player through his team's first 40 games (per @EliasSports) pic.twitter.com/vm0eh2mzDE