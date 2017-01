Eesti esiralliekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja (M-Sport) valmistub usinasti järgmisel nädalal algavaks WRC-hooajaks.

Nimelt testisid mehed terve eilse päeva uut Ford Fiesta masinat Prantsusmaa teedel ning peaksid sama tegema ka täna. Monte Carlo ralli algab tuleval neljapäeval.

TÄNAK: More from @OttTanak’s PET in France today ahead of Rallye Monte-Carlo 🇫🇷 @MSportLtd #WRC 📹 @ThibaultPascal pic.twitter.com/kjgCvKs4vu