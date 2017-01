23-aastane Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja Artur Pikk sõlmis eelmise aasta alguses pika lepingu Valgevene tippklubi Borissovi Batega, mis kehtib kuni 2018. aasta lõpuni. Nüüd ringlevad Valgevene meedias spekulatsioonid, et klubi võib Pika teenetest loobuda.

Endine levadialane tunnistas Õhtulehele, et ka talle on sarnasel teemal uudised silma jäänud, kuid ta ei oska kindlalt öelda, kas seal mingi tõepõhi all on. "Pigem mitte. Lugesin ka ise seda ajalehest, kuid muud ma praegu öelda ei oska. Minuga pole keegi sellisel teemal suhelnud. Pigem vastupidi: rääkisin äsja peatreeneriga, kes ütles, et ootab mind tagasi. Ka klubi president lükkas müügijutu ümber," ütles Pikk.

Artur Pikk oma eelmise koduklubi Levadia särgis (TEET MALSROOS)

Möödunud hooaja alguses sai Pikk kohe korralikult mänguaega ja langes esimest korda varumeheks mais. Kuni augusti lõpuni õnnestus tal siiski korralikult mänguminuteid koguda.