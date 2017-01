Kahevõistleja Kristjan Ilves (20) on otsapidi jõudnud Itaaliasse Val di Fiemmesse, kus homme algab järjekordne MK-etapp. Kavas on kaks suure mäe individuaalset võistlust (R ja P) ning tiimsprint (L), kus Ilvese paariliseks on Kail Piho.

Suuri sõnu Ilves pika nädalavahetuse eel tegema ei hakanud. "Kindlasti tahan paremini esineda kui Lahtis, loodan, et siis tulevad ka vastavad tulemused," lausus meie parim kahevõistleja telefonitsi Õhtulehele.

Kuigi viimase võistluse tegi Ilves Val di Fiemmes kolm talve tagasi juunioride MMil, on sealsed mäed ja rajad talle tuttavad. Nimelt käib ta seal igal sügisel laagris. "Mäed on normaalsed, aga suusarajad ühed karmimad. Kui tunne on hea, siis ei ole hullu," lisas Ilves, kes viimastel võistlustel pigem hädas olnud hüppemäel.