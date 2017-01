Ajaleht Liverpool Echo raporteerib, et vigastusest taastuv Kameruni koondise keskkaitsja Joel Matip peaks täna meeskonnaga tegema kaasa esimese täiskoormusega treeninguga.

Samas kirjutab klubi tegemistega hästi kursis olev väljaanne, et on väga vähe tõenäoline, et Matip naaseb platsile pühapäevases liigamängus Manchester Unitedi vastu.

Suvel Schalkest tasuta Inglimaale siirdunud Matip vigastas hüppeliigest detsembri keskel matšis West Hami vastu ning vahetati poolajal Ragnar Klavani vastu välja.

Eesti koondise kapten on sealt alates mehitanud Liverpooli keskkaitset kõigis kohtumistes peale möödunud pühapäeval toimunud karikamängu Plymouth Argle'i vastu, kus peatreener Jürgen Klopp andis põhimeestele puhkust.

Niisamuti peaks täna treeningule naasma kapten Jordan Henderson, kes tegi endale liiga 31. detsembril Manchester City vastu.