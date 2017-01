Käimasoleval hooajal pole liigakarikas Liverpoolist keegi rohkem väravaid löönud. Punased on vastaste võrke sahistanud 12 korral, ent Southamptoni kindlust ei vallutatud. Ju tuleb Pühakute - nii klubi kutsutakse - võrgud kodusel Anfieldil puruks peksta!

Viimasest viiest Liverpool - Southampton vastasseisust Inglismaa liigakarikas on neljal korral järgmisesse ringi jõudnud Klavani koduklubi. Praegu tasub aga meeles pidada, et Liverpooli jaoks pole uks liigakarika finaali sulgunud. Nimelt kohtuvad meeskonnad uuesti 25. jaanuaril, sedakorda juba Liverpooli kodus.

Southampton on Liverpooliga liigakarikas mänginud kaheksa korda, sama tihti on kohtutud ka Londoni Arsenaliga. 13 päeva pärast on Pühakud Punastega liigakarikas madistanud üheksa korda, millest rohkem pole Southampton liigakarika raames kellegagi mänginud.