Maailma vast hinnatuim vormelikommentaator, endine F1-piloot ja Michael Schumacheri meeskonnakaaslane Martin Brundle avalikustas, et tänavu Monaco GPl finišipoodiumile kiirustades elas ta üle südamerabanduse.

Brundle, kes töötab telekanali Sky Sports eksperdina, oli Monacos ametis ka poodiumiintervjuude läbiviijana. See aga tähendas, et 57aastane mees pidi pärast ruudulipu langemist väga kiiresti kommentaatoriboksist finišisirgele jõudma. "Monaco poodiumile joostes sain ma pisikese südamerabanduse," vahendab Brundle’i sõnu F1i.com.

Vaatamata terviserikkele suutis Brundle siiski esikolmikut otse-eetris nõnda intervjueerida, et F1-sarja populaarseima etapi vaatajad ei saanud tema hädast arugi. Järgmisele etapile Kanadas jättis Brundle siiski sõitmata.

Seda mitte ainult tervise tõttu, vaid mees soovis kihutada ka Le Mansi 24 tunni sõidu soojendusvõistlusel. "Ma ei uskunud, et võistelda tohin, aga mu südamearst ütles, et võin ikka sõita, kui ei unusta verevedeldajaid võtta. Mul tulid rindkerele küll sinikad, aga mõtlesin, et kuna jumaldan Le Mansi, ei taha seda võistlust maha magada," rääkis Brundle.