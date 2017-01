Teade, et Volkswageni rallitiim pakib 2016. aasta hooaja järel jäädavalt kohvrid, vapustas rallimaailma pärast oktoobrikuist Walesi MM-etappi. "Nii nagu kõik teisedki olin ma väga kurb, kui kuulsin uudist, et Volkswagen ei jätka tipptasemel. Sellest oli neetult kahju, sest nad andsid alale viimasel neljal aastal väga palju juurde," meenutas Wilson.

"Ma sain temalt toona kinnituse, et ta on autoga rahul. Jah, mõningad asjad olid teisiti, aga iga auto ongi omamoodi. Ta andis oma sõnadega mulle selle kindluse, et nüüd pean hakkama vaeva nägema, et tehingu finantspool paika saada," rääkis Wilson.

M-Sporti eristab teistest MM-sarja tiimidest tõik, et nii Citroen, Toyota kui Hyundai on tehasemeeskonnad, M-Sport aga Wilsoni eraprojekt, mis saab Fordilt tuge piiratult. Inglane on vaatamata sellele kõva töö ja vaevaga äri õitsele ajanud ning alles äsja andis M-Sport teada suurest laienemisest. Muidu positiivne uudis asetus Ogieri palkamisplaani arvestades uude valgusesse.

Sebastien Ogier mullu Poola rallil eelviimasel katsel esikoha kaotanud Ott Tänakut lohutamas. Tänavu on mehed meeskonnakaaslased aga ka konkurendid ja Wilson ennustas, et nõnda südamlikult nad enam ralli lõpus teineteist ei kaisuta. (Jaanus Ree/Red Bull Content Pool)

Wilson selgitas prantslase palkamiseks raha kokkukraamimist: "Ajastus polnud ideaalne, sest nagu kõik vist teavad, investeerisime just kõvasti oma uude tehasesse. Aga samas ei jää ma ka ju nooremaks. Ju oli (Ogieri iga hinna eest palkamine - toim) ka veidi isekas otsus, aga ma tahan jälle võita ja loodetavasti saab kogu firma sellest pikas plaanis kasu."

Tiimibossi sõnul on neljakordse maailmameistri meeskonda tulek tervele M-Sporti kollektiivile mõjunud adrenaliinisüstina. Kui tähtis tõelise tippnime enda manu meelitamine on, andis aimu video, kus Wilson uudise töötajaile teatavaks teeb.

"See päev, kui ma töötajatele uudisest teada andsin… Ma ütlesin seda neile punkt kell viis pärastlõunal. Alles üheksa minutit neli läbi andis Sebastien oma lõpliku nõusoleku," muheles Wilson.

Kui Ogier oli otsuse teinud, siis mis olid tema uue ülemuse esimesed sõnad? ""Kuidas kurat ma sellega nüüd hakkama saan." Sest uskuge mind, see protsess, et anda talle optimaalsed vahendid oma töö tegemiseks, on olnud väga nõudlik."

Wilson on kindel, tuleval hooajal on tal Ogieri ja eestlase Ott Tänaku näol viimase kümne aasta andekaim sõitjateduo. Ning prantslane ei saa juba ainuüksi tiimikaaslase pärast lubada endale loorberitele puhkama jäämist.