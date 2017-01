Läti lippu hoiavad praegu maailma tugevaimas korvpalliliigas NBA praegu kõrgel Davis Bertans ja Kristaps Porzingis ning ehkki meie lõunanaabreid on unistuste liigas praegu vaid kaks, on see väikese, ehkki korvpalli jumaldava riigi kohta üpris suur arv.

Maailma tunnustatuim noorte korvpalli jälgiv portaal DraftExpress arvab, et tänavu valitakse draft’is veel kaks lätlast: esialgsete ennustuste kohaselt läheb 14. valikuna kaubaks veebruaris 19aastaseks saav Rodions Kurucs, 22. 21aastane Anžejs Pasecniks.

Kas Kurucs ja Pasecniks lähevad Porzingise kombel draftituks saades kohe lombi taha või mängivad veel paar hooaega Bertansi kombel Euroopas, näitab aeg.