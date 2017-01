2015. aasta lõppedes ei olnud USA suuruselt teises linnas, Los Angeleses, ühtegi ameerika jalgpalli megaliiga NFL meestkonda. 2017. aasta suvele minnakse vastu juba kahe tiimiga. Kui tänavu mängis seal (taas) esimest hooaega Ramsi klubi, siis tulevast aastast kolib filmipealinna ka seni San Diegos mänginud Chargers.

Viimased 56 aastat San Diegos paiknenud Chargers siirdub tegelikult tagasi oma sünnilinna, sest just Los Angeleses 1960. aastal klubi asutati. Juurte juurde naasmine pole aga mõistagi meeskonna peamine põhjus vaid 200 kilomeetrit põhjapoole kolitakse finantskasu eesmärgil. Kolimiskuludena peab Chargers NFLile tasuma küll 520(!) miljonit eurot, ent ameerika jalgpall on ookeani taga nõnda kasumlik äri, et selle tagasiteenimine ei tohiks olla ülemäära suur probleem.

Tõsi, esialgu võib meeskonna juht Dean Spanos rahamägedest vaid und näha, sest Chargersi uueks kodustaadioniks saab esimeseks paariks hooajaks Los Angeles Galaxy vutiklubi koduareen StubHub Center, mis mahutab vaid 30 000 pealtvaatajat.

Võrdluseks, Ramsi koduks on 1932 ja 1984 olümpiamänge võõrustanud Coliseumi staadion, kus mänginud ja võitnud ka Eesti jalgpallikoondis, ning sinna mahub fänne kolm korda rohkem, kuigi täismaja esimesel hooajal Ramsi seal ei ergutanudki. Rams ehitab ka päris enda kodustaadionit, mis peaks valmima aga alles 2019. aastaks ehk enne seda Chargers suuremale areenile kolida ei saa.

Nii Chargersi kui Ramsi tänavune hooaeg läks aia taha ning praegu otsivad mõlemad endale uut peatreenerit.