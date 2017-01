FC Flora otsustas novembris, et ei uuenda lepingut kaheksa aastat nende ridades pallinud Markus Jürgensoniga, kes jäi seeläbi 1. detsembrist töötuks. Mis edasi? Kas väisata igaks juhuks töötukassat? Kus, kellega ja kuidas uut töökohta otsides treenida?

"Jalgpalluri elu ongi selline, et on klubi, aga siis järsku enam ei ole. Kui leping lõpes, helistasin raamatupidajast emale, et uurida haigekassa kindlustuse kohta. Selgus, et see kehtib ka paar kuud pärast töölepingu lõppu," meenutab Jürgenson.

Flora otsus polnud äärekaitsja jaoks küll šokk – kui leping hooajaga lõpeb ja isegi septembris pole kontorist kippu ega kõppu kuulda, siis ei ole vaja olla Sherlock Holmes, et asjadest sotti saada – ent uudsesse olukorda asetas ta küll. Poolteist kuud hiljem möödunule tagasi vaadates ja enda tegevust analüüsides tõdeb Jürgenson, et enamik asju sai tehtud õigesti, aga ärevust täielikult tõrjuda ei õnnestunud.

Puhkus jäi ära