Liverpooli jalgpalliklubi jäi eile õhtul Inglismaa liigakarika poolfinaalide avamängus 0:1 alla Southamptonile. Tegu oli Ragnar Klavani koduklubi kolmanda kaotusega käesoleval hooajal ja kõigil neil mängudel on olnud üks ühine joon, kirjutab Echo.

Nimelt on Liverpool nii liigamängudes Burnley (0:2) ja Bournemouthiga (3:4) kui ka eilses karikamatšis kandnud oma neoonkollast kolmandat mänguvormi. Liverpooli põhisärgid on punast ja varuvormid musta värvi. Kolmanda mänguvormi kasutamine eilses mängus oli seda kummalisem, et novembris Southamptonit külastades kandis Liverpool musta vormi.

Novembris sobis musta kanda, nüüd järsku enam mitte? (AFP/Scanpix)

Enamikel juhtudel puudubki meeskondadel sportlik vajadus oma kolmanda vormi kasutamiseks ja see pannakse mängijatele selga puhtalt marketingikaalutlustel – et fännid näeksid oma lemmikuid neid värve kandmas ja nad ostaksid klubipoest hilpe selga endalegi.

Olgu ära märgitud, et Liverpool on oma neoonvarustust tänavu kandnud ka näiteks Crystal Palace’i ja Middlesbrough vastu ning need matšid lõppesid neile võidukalt.