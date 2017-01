Pärast kolme aasta tagust suusaõnnetust kodusel ravil viibiv Michael Schumacher jäi veel kahe olulise sponsorita, kui Expresseni andmetel lõpetasid vormelilegendi rahalise toetamise Šveitsi kellatööstur Audemars Piguet ja Saksamaa uksetootja Hörmann.

2013. aasta detsembrikuus raskesse suusaõnnetusse sattunud Schumacheri tervisekulud pole teps mitte odavad - erinevate andmete kohaselt läheb seitsmekordse vormel 1 maailmameistri ravile koduses villas 200 000 eurot nädalas. Schumacherite pere on kulude katteks müünud maha nii suvekodu Norras, isikliku helikopteri kui nipsasjakesi.

Ometi on paljud sakslase senised toetajad talle selja pööranud - aastate jooksul on Schumacheri abistamisest loobunud Jet Set, Navyboot, Rosbacher ja Erlinyou ning paljud teised äriettevõtted peavad Schumacheri perekonnaga läbirääkimisi, et toetussummasid vähendada.