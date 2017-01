Kahevõistleja Kristjan Ilves alustas sel nädalavahetusel Val di Fiemmes peetavat MK-etappi lootustandvalt, kui stardib murdmaasõidule 20. kohalt.

Ilves tegi suure mäe individuaalvõistlusel 120-meetrise õhulennu ning teenis sellega 108,2 punkti. Suusarajale minnes on ta liidrist Mario Seidlist 1.40 võrra tagapool, samas minnakse kõrgemat kohta püüdma suure grupiga, sest kohad 18-28 on üheksa sekundi sees.

Tänavu viiel korral MK-punktidele tulnud Ilves tõdes enne võistlust Õhtulehele, et suusasõit oleneb heast enesetundest. "Mäed on normaalsed, aga suusarajad ühed karmimad. Kui tunne on hea, siis ei ole hullu," sõnas Anatoli Šmiguni õpilane.