Kahevõistleja Kristjan Ilves alustas sel nädalavahetusel Val di Fiemmes peetavat MK-etappi taaskord punktikohaga, kui sai 30. koha.

Ilves tegi suure mäe individuaalvõistlusel 120-meetrise õhulennu ning teenis sellega 108,2 punkti. Suusarajale minnes oli ta liidrist Mario Seidlist 1.40 võrra tagapool.

HÜPETE TULEMUSED:

Suusarajale startis Ilves kümneses pundis, kuid suutis siiski raskel rajal punktikohale sõita, lõpetades võitnud Eric Frenzelist tagapool +2.44,3. Ilvesele oli see tänavuse hooaja kuues punktikoht.

