Novembris treeningul väga õnnetult õlavarreluu murdnud mäesuusakuninganna Lindsey Vonn postitas Facebooki oma üleelamistest video, kus teatas muuhulgas varem varjatud detaili: ta ei suutnud pärast operatsiooni üles ärgates isegi oma kätt liigutada!

"Mul on tänaseni raske lihtsaid asju teha, näiteks suusakindaid kätte panna või juukseid kammida, aga suudan siiski tavaolukordades oma kätt mugavalt liigutada," selgitas neljakordne mäesuusatamise MK-võitja.

Ometi naaseb Vonn võistlusradadele juba sel laupäeval Austrias Altenmarkt-Zauchensee`s. "See on olnud minu karjääri raskeim tagasitulek, kuid õnneks võttis see vähem aega kui mu põlvevigastus. Pärast kaheksat nädalat näitas minu luu paranemise märke ning mulle anti treenimiseks roheline tuli. Kuna see oli mugav, asun võistlema!"