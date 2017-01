Eesti koondise peatreener Rein Suvi tunnistas, et suur kaotus oli valus, ent kolmapäeva õhtul mindi puhkepäevale siiski optimistliku noodiga. "45 minutit olime ju mängus sees ja lagunemise põhjustasid pisiasjad. Enesekindlus tuleb taasleida ja usun, et oleme võimelised Türgit võitma," sõnas Suvi.

B-alagrupis on Türgil 5 ja Eestil 4 punkti, Kosovo lõpetas 1 silmaga. 2020. aasta EM-valiksarja järgmisse faasi pääseb otse vaid alagrupivõitja. Ülejäänutel jääb võimalus püüda viimast pääset läbi tänavu juunis toimuva IHF Trophy Euroopa osavõistluse.

Eesti käsipallikoondis alustab täna reisi Türgi pealinna Ankarasse, et pühapäeval pidada otsustav EM-valikmäng kohaliku rahvusmeeskonnaga. Avakohtumise Põlvas hävis Eesti 18:28 ning vajab nüüd edasipääsuks võitu.

"Vaatasin eile mängu videost üle ja peamised parandamiskohad on kiirrünnakutesse minek, parem ajastus ja kohavalik ning ka kaitse ja väravavahi koostöö," selgitas meie rahvusmeeskonna juhendaja.

"Kindlasti peame tööd tegema ka arvulise ülekaalu realiseerimisel, Türgi sai palju eemaldamisi, aga me isegi kaotasime mõned nn. mini-matšid. Laupäeval on meil Ankaras piisavalt aega nii treeninguks kui koosolekuks ja vaatame kõik need momendid koos meeskonnaga videost üle," kirjeldas Suvi ettevalmistusplaani.

Eesti koondis sõitis Türki järgmises koosseisus: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõl. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõl. Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (Esseni TUSEM, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome) ja Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa).