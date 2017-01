Ainsa Eesti korvpallurina NBAs mänginud Martin Müürsepp püsib lemmikala juures, kuid nüüd juba tagasihoidlikumas, BC Kalev/Cramo abitreeneri rollis. Kuidas 42aastane endine tippsportlane oma karjäärile tagasi vaatab? Mida arvab praegustest maailma asjadest, milliseks hindab toitlustusäri kogemust pubiga Kamikaze ning kuidas suutis kohaneda Iisraelis, Ameerikas ja Venemaal? Noortel mängijatel on siit paljugi õppida.

Martin, mäletan, kui raskelt kulgesid sinu viimased sammud mängijana. Pärast aastaid välismaal tulid hooajaks 2006/2007 koju Tartusse ja proovisid pärast seda Austraalia liigat põhjendusega, et ehk mõjub soe kliima valutavatele jalgadele hästi. Ent naasid mõne kuu möödudes koju. Kevadel 2010 nägime sind veel Rakvere Tarvas, kellel aitasid võita Eesti liiga hõbemedali. Kuidas on hüppeliigestega praegu lood?

Martin Müürsepp (Martin Ahven)

Iga aastaga läheb järjest raskemaks. Plaani järgi peaksin minema 26. jaanuaril operatsioonile. Pannakse kruvid sisse ja üritatakse hüppeliigest jäigastada. See deformeerub muidu liiga ära. Nalja pole.

Arvan, et see vigastus võttis minult paar mängija-aastat. Tunda hakkas andma viimasel hooajal Kaasanis (2005/2006 – V.A.), seejärel Tartus ja hiljem Austraalias läks järjest hullemaks. Pärast seda olen käinud kahel operatsioonil. Tegemist on kõhre puudulikkusega – üks kont hõõrub teise vastu, sellest traumast jagusaamiseks pole häid lahendusi.