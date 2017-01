Endine Eesti koondislane lisas: "Rõhutasime mängu eel: ei lase neid jooksma, et Barons ei saaks vabalt kolmepunktiviskeid sooritada. Aga lasime neil seda lihtsalt teha. Hakkasime kohtunikuga mulisema ja sinna see läks."

"Ma ei ütle, et me ei võidelnud, aga me ei lahendanud olukordi loogiliselt ja ma ei tea, kas võistkond oli mõtetega mujal, aga mängus nad polnud. Ei sujunud rünnakul ega kaitses," sõnas Kuusmaa.

Kui palju tundis Kuusmaa väljakul puudust meeskonna kaptenist Indrek Kajupangast, kes on säärelihasetrauma tõttu sunnitud pidama viienädalase mängupausi? "Mul on igast mehest puudust, ka sellest, kes siia pole jõudnud," viitas juhendaja tõigale, et Rapla on korvi alla lisajõudu otsinud juba mitu kuud.