Valitsev Hispaania jalgpallimeister FC Barcelona teatas täna, et taandas ametist spordisuhete direktori Pere Gratacose, sest too "väljendas isiklikku arvamust, mis ei ühti klubi omaga".

Täna hommikul loositi Madridis paaridesse Hispaania karikasarjas veerandfinaali jõudnud klubid ja ametist tulenevalt esindas FC Barcelonat üritusel Gratacos, kellele esitati küsimus Messi tähtsuse kohta arvestades, et kolmapäevases 3:1 võidus Bilbao Athletici üle vormistas Barcelonale edasipääsu taganud lõppseisu Messi karistuslöök.

Küsiti ka Messi lepingupikenduse kohta, sest argentiinlase praegune kontraht lõpeb 2018 suvel ehk juba pooleteist aasta pärast. Gratacos ütles esmalt, et lepingust ta ei räägi ja jätkas: "Leo on võistkonna üks tähtsamaid liikmeid, aga kõik ei ole kinni temas. Ta ei oleks nii hea, kui tema kõvral poleks Andres Iniesta, Neymari ja teised. Aga ta on kõige parem."