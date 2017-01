Järgmised hüpped teen ma juba uute suuskadega, aga ma ei saa lubada, et ka võistlen, sest suusahüppajail võtab vahel mitu aastat aega, enne kui ta leiab need õiged suusad. Võin ausalt öelda, et mina pole elus veel sellist tunnet leidnud. Aga mul on ka esimest korda selline suusaleping, kus mulle on öeldi, et me ei loe paare. Suusafirma esindaja tuli pärast võistlust minu juurde ja ma ei saa ka kõike välja rääkida, aga ta ütles, et ta on väga üllatunud. "Kaarel, ütle ainult, mida sul vaja on ja selle sa ka saad!""