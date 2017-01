Kui 2018. aasta olümpiamedaleid peaks väid peaks välja jagama just nüüd ja praegu, oleks Sildaru kahtlemata kullafavoriit number üks. Tõdes ju tunnustatud kohtunik Steele Spence ajakirjas Freeskier: „(Kelly) on tehnilistelt oskustelt parim naissuusataja, keda kunagi nähtud.“

14aastane Sildaru on X-mängude ajaloo noorim naissoost võitja, tänavuse spordi-Oscari ehk Laureuse auhinna nominent ning lisaks valisid teised freestyle-suusatajad ta 2016. aasta parimaks naissportlaseks just meie noore tähe.

Kelly Sildaru on Eesti suurim medalilootus 392 päeva pärast algavatel Pyeongchangi taliolümpiamängudel. Esmalt peab freestyle-suusataja pääsu Koreasse aga välja teenima ning OM-pileti jahil on konkurentidel eestlanna ees selge eelis.

Nimelt on Sildaru enamik triumfe tulnud võistlustel, mis langevad väljapoole rahvusvahelise suusaliidu (FIS) jurisdiktsiooni. Olümpiapileti lunastamiseks vajalikud etteasted ootavad Sildaru alles ees.

Õige vanus

Sildaru esimene samm olümpiapileti teenimise teel on lihtsaim – selleks tuleb lihtsalt oodata 17. veebruarini, kui piiga tähistab 15. sünnipäeva, mis on FISi tippvõistlustel ehk MK-sarjas, MMil ja OMil osalemise vanusepiiriks. FISi kummaliste reeglite kohaselt saa sportlane aga kohe vanusenõude täitmisel starti tulla vaid ta peab olema 15aastane hooaja algul ehk Sildaru saab MK-sarjaga liituda alles tuleval talvel.

Esimene MK-etapp

Sildarude traditsiooniline suvine laager Uus-Meremaal omandab sel aastal uue tähenduse, sest esialgse MK-sarja kalendri järgi peetakse uue hooaja avavõistlus 19.-26. augustini Cardona suusanõlvadel. Kavas on nii Sildaru trumpala pargisõit, kui ka rennivõistlus, milles piiga samuti OMil võistelda ihkab. Suudaks Sildaru kohe oma esimese MK-etapi võita, langeks edasisteks võistlusteks ta õlult koorem, sest olümpiapääse oleks sama hästi kui kindel. Kokku jõuab Sildaru enne OMi soovi korral osaleda neljal MK-etapil.

Kui palju punkte tarvis?

Nii pargi- kui rennisõidus pääsevad OMile võistlema 24 naist, kes on alates 2016. aasta suvest 2018. aasta jaanuari lõpuni kogunud MK-sarjas ja MMil (toimub märtsis Hispaanias) enim punkte. Et iga riik võib maksimaalselt teenida neli võistlejakohta, annab see veel lisapuhvri, sest näiteks ameeriklannasid oli mullusel MK-l 24 parima seas suisa kuus. Seega oleks eelmise aasta näitel kvoodi sisse mahtumiseks vaja läinud vaid 20 MK-punkti ehk ühte 13. kohta. Tänavu, kui MK-sarjas on kaalul ka OM-kvalifikatsioon, võib eeldada, et pileti teenimiseks vajalik punktisumma tõuseb märgatavalt – kui kõrgeks, ei tea täpselt keegi.

Sildaru konkurentidel on nende punktide kogumiseks aega peaaegu kaks hooaega, meie medalilootusel aga vähem kui üks.

Kaks olümpiapiletit?

Kuigi freestyle-suusatamises jagatakse mõlemal Sildaru võistlusalal naiste seas välja 24 olümpiapiletit, kujuneb Pyeongchangis startijate nimekiri ilmselt pikemaks, sest ühel vigursuusaalal üles seadud sportlane võib FIS punktide nõuete täitmisel startida ka teistel. Esialgse kalendri järgi peetakse järgmisel talvel kolmel juhul neljast MK-sarjas pargi- ja rennivõistlusi koos ehk Sildaru saab vastavalt soovile võistelda mõlemal ning võimalused Pyeongchangis kahel alal startimisõigus saada, on oivalised.

OM-piletite jaht algab täna!

Pargisõiduvõistluste esimesed OM-kvalifikatsiooni punktid jagatakse freestyle-suusatamise pargisõidus välja sel nädalavahetusel Püreneedes asuvas Font Romeu kuurordis. Lisaks on maailma tippude jaoks, kellest on Prantsusmaal kohal valdav enamik, tegu kontrollvõistlusega enne ülejärgmisel nädalal USAs Aspenis toimuvaid X-mänge. Tegelikult pidanuks naised kvalifikatsioonis rajale tulema juba eile, ent kehva ilma tõttu lükati võistlus tänasele päevale.