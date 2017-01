Samas möönis ründaja, et möödunud pooleteist kuu jooksul polnud Norrköpingi-teemalistest mõtetest pääsu. "Isegi kui proovisin välismaale siirdumise võimalusele mitte mõelda, siis oli keeruline seda mõtet täielikult eirata. Mõtlesin ikka ja kaalusin peas erinevaid variante. Aga olin kogu aeg kõigeks valmis."

"Minu töö oli novembris testimisega tehtud. Edasi oli tegu juba klubide vaheliste läbirääkimistega. Andsin endale kogu aeg aru, et vastuseks võib tulla nii "ei" kui ka "jah", samuti "võib-olla". Minu asi oli tööd edasi teha, sest elu ei jää ju seisma," rääkis Sappinen reede õhtul Lilleküla jalgpallihallis pärast treeningmängu Infonetiga, mille Flora 1:4 kaotas.

Kuidas edasi? Kui suur on kihk talvise üleminekuakna jooksul välismaale pääseda? "Minu ülesanne on end igas mängus võimalikult heast küljest näidata. Võimaliku üleminekuga tegelevad minu eest teised inimesed," andis Sappinen diplomaatilise vastuse.

Mis on tõenäosus, et alustad hooaega Floraga? "Päris suur." Kas sinu mängijaõigustega tegelevatel inimestel on tules ka muid raudasid peale Skandinaavia suuna? "Olen kuulnud igasuguseid asju, aga lähemalt kommentaarida ei taha."