Arno Pijpers on FC Flora peatreenerina töötanud kaks nädalat, mille jooksul on mängijad saanud ninna esmase hõngu hollandlase stiilist ja nõudmistest. Need viimased, tuleb välja, on ranged. "Ta on eelmistest Flora treeneritest erinev," sõnab 2010. aastast esindusmeeskonnas mänginud ääreründaja Rauno Alliku. "Oleme küll veel vähe koos olnud ja lõppsihtpunkti arvestades algfaasis, aga meile edastavad ideed on tal hoopis teised. Nii väljakul kui ka selle kõrval toimuvat silmas pidades." Mänguliselt on trennides siiani eelkõige tegeletud põhitõdede paikasaamisega. "Standardolukordadega tegeleme ilmselt kõvasti, sest 2016 oli see Flora üks nõrgemaid külgi," märgib Alliku.

Kui Pijpers 2000ndate aastate alguses Eesti koondist ja Flora juhendas, sõitis distsipliin mööda raudteed – näiteks kokkulepitust erineva särgiga koosolekule või lõunasöögile ilmumine tähendas mängija jaoks kopsakat trahvi. "See pole tal muutunud," muigas Alliku.

Kas see on probleem? "Täiskasvanud inimesed. Noored küll, aga ikkagi profisportlased. See pole probleem. Kui keegi peaks rikkuma, siis mina vanemmängijana pean ka selgitama, et reeglitest tuleb kinni pidada," sõnas Alliku. Kahe hooaja vahel toimunud muudatuste läbi on Allikust saanud kapteni Gert Kamsi ja väravavaht Mait Toomi kõrval meeskonna kogenumaid liikmeid. "Natuke on asjad seoses Markus Jürgensoni ja Andre Frolovi lahkumisega muutunud. Kui enne olid nemad mehed, kes vajadusel sõna sekka ütlesid ja selle maksma panid, siis nüüd tuleb ka mul seda vajadusel teha."