West Hami poolkaitsja Dmitri Payet on avaldanud soovi koduklubi vahetada, kui asjad on läinud juba tõsiselt äärmuslikuks.

Möödunud hooajal Inglismaa kõrgliigas komeedina esile kerkinud prantslase ja ka meeskonna käekäik ei ole tänavusel hooaja enam nõnda lennukas olnud. Seetõttu ongi Payet valmis tegema kõike, et leida endale uus koduklubi.

Üleminekujutud on võtnud küllaltki huvitava pöörde, kui The Sun andmetel teatas 29aastane poolkaitsja, et tema ei kavatse enam kunagi West Hami särgis mängida ning kui teda minema ei lasta, teeskleb ta vigastust.

Prantslane on tänavusel hooajal juba varasemaltki kaebelnud seljahädade kohta, kuid võistkonna meditsiiniline personal pole midagi muret tekitavat leidnud. Samuti teatas Payet eile, et puudub treeningutelt haiguse tõttu, kuid kui meeskonna arst läks vutimehe juurde viisidele, polnud kedagi kodus.

Uutest kosilastest on kõige rohkem juttu olnud prantslase endise koduklubist Marseille´st. Samuti on teatud huvi üles näidanud Londoni Chelsea.