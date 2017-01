“Häid mängijaid on maailmas palju,” alustab 36aastane muusik. “Seetõttu üritasin oma võistkonnas välja tuua erinevaid tegelasi, kes on seotud nii minu päevasündmuste, jalgpalli kui ka muu eluoluga. Seda kõike ikka läbi kerge huumoriprisma – kuidas siis veel? Praegu pime aeg, nali kulub marjaks ära.”

Vasakkaitsja Lembit Ulfsak (Rebase-Rein) | Oscari-nominent ja vanameister. Eesti täielik suurkuju. Lisaks platsil hädasti vajaminevale näitlejameisterlikkusele oskab ta Rebase-Reinuna palli peale pea ja jala lüüa ka sabaga (Kuusik viitab “Mõmmi ja aabitsast” tuntud “Spordimehe laulule”, mida esitas just Rebase-Rein – toim.).

Keskkaitsja Donald Trump | Muudele erinevatele omadustele lisaks oskab ta enne karistuslööki suurepäraselt müüri ehitada ja selle siis omakorda vastasvõistkonnal kinni lasta maksta.

Keskkaitsja Fidel Castro | Teda on üritatud sadu kordi – Wikipedia andmetel täpsemalt 638 korda – maha tõmmata, aga lõpuks oli ta ikkagi 90 minutit (aastat) vankumatult platsil. Nii moodustub naabrite vahel terav keskkaitsepaar!

Paremkaitsja Margus Hunt | Olles juba suur staar Ameerika jalgpallis, ei näe ma põhjust, miks ta ei võiks seda olla ka Euroopa jalgpallis!

Neli hooaega ameerika jalgpalli profiliigas NFL mänginud Margus Hunt. (Steven Ryan)

Vasakpoolkaitsja Victoria Beckham | Mehed koonduvad paremini, kui ka naine platsil on! Pakub vürtsikat silmailu ja on alati oma keskkohaga rahul. Ja muidugi, mis seal salata – ta triblab nagu Beckham.

Mängujuht Diego Maradona | Üks parimaid mängijaid läbi aegade, oskas õigel hetkel käega lüüa, kui vaja. Väga muljetavaldav on vaadata noort Maradonat – seda väikest siblivat venda, kelle jala küljest pall ära ei tule.

Parempoolkaitsja Konstantin Vassiljev | Isegi kui tal ei ole vahel kõige parem tuju, ootab Eesti rahvas Kostjalt vaid üht (paremal juhul kaht) ja tavaliselt see tal ka õnnestub. Tal on suurepärased löögid ja ta ei peagi alati kõige aktiivsemalt mängima, aga inimestel on alati parem tuju, kui ta platsil on.

Ääreründajad Aivar Mäe ja Aivar Pohlak | Värvikad härra Aivarid Eesti kultuuri ja spordi lähiajaloost. Mõlemad oskavad suurepäraselt mänge, süsteeme ja karistusalakaste üles ehitada. Lähenemine võib olla erinev, but they have the same goal (aga neil on sama eesmärk – toim.).