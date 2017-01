Tallinnas peetaval 8000 euro suuruse auhinnafondiga sulgpalli EK-etapil on eestlased jõudnud kahes mänguliigis poolfinaali.

Meeste üksikmängus esimese asetuse saanud Raul Must alistas raske heitluse järel hindu Subhanker Dey 19:21, 21:14, 21:18. Otsustav pööre tuli teises geimis seisult 8:12, kui eestlane võitis kaheksa punkti järjest. Kolmanda geimi alguses jäi Must samuti taha 2:7, kuid jõudis kiiresti järele ning hoidis pärast pooltevahetust juba ise initsiatiivi. Mäng kestis 58 minutit.

Nelja parema seas kohtub Must hollandlase Erik Meijsiga. Kohtumine algab orienteeruvalt kella 18-19 paiku - poolfinaalidega alustatakse kell 16 ning Must - Meijs on oma väljakul viimane, viies mäng.

Naispaaride seas on Kristin Kuuba ja Helina Rüütel oma kolmanda asetuse välja mänginud - veerandfinaalis alistati Sloveenia duo Nika Arih-Petra Polanc 21:19, 21:10. Poolfinaalis tuleb aga vastu astuda turniiri suursoosikutele, bulgaarlannadele Maria Mitsovale ja Petja Nedelcevale, kellele mõni kuu tagasi võistkondlikul EMil kaotati. See mäng on oma väljakul kella 16st alates teine.

Võistlus toimub TTÜ spordihoones.