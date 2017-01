Nädala viimane päev on kätte jõudnud ning sporti tehakse naljaga pooleks öelduna rohkem kui vaja. Lisaks traditsioonilistele talispordivõistlustele kohtub Liverpool õhtul Manchester Unitediga - kas mänguvõimaluse saab ka Ragnar Klavan? Eesti käsipallikoondisel on Ankaras veel võimalus murda EM-sarjas edasi. Sulgpallur Raul Must aga üritab kodupubliku silme all pärast pikki aastaid üritamist võita EK-etappi, BC Kalev/Cramo võõrustab Ühisliiga üht tippklubi Krasnodari Lokomotiv-Kubani - sporti saab nautida nii teleri vahendusel kui ka kohapeal. Esmalt aga - kelle kodukandis olud vähegi lubavad - võib suusad välja võtta ja päeva hakatuseks ise ühe tiiru värskes õhus teha!