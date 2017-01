Jalgpallifännid on Inglismaa liiga maiuspala Manchester United - Liverpool tänaõhtuse mängu ootuses ning külaliste peatreener Jürgen Klopp teatas: valmis tuleb olla sellekski, et vastased pargivad oma värava ette taas bussi.

ManU on võitnud üheksa mängu järjest, kuna Liverpoolil pole 2017. kalendriaastal veel kolmest mängust ühtegi võitu ette näidata. Pealegi mängib ManU kodus. Seetõttu eeldatakse, et võõrustajate peatreener Jose Mourinho saadab hoolealused väljakule hoopis aktiivsema plaaniga kui oktoobris Liverpoolis peetud kohtumises, kus ta parkis bussi värava ette ja mängis 0:0 viigi peale. Klopp aga hoiatas, et tema kolleeg võib toonase taktika uuesti kasutusele võtta - kodupubliku ees esinemisele vaatamata.

"Peame olema kõigeks valmis. Tõenäoliselt ei tõmbu United nii organiseeritud kaitsesse kui Anfieldil, aga selles ei saa ka kindel olla. Võime ette kujutada, kuidas nad hakkavad mängima, aga kunagi ei saa olla 100 protsenti kindel," rääkis Klopp Daily Maili vahendusel.

"Jose on väga kõva võitleja ning kui ta leiab, et sügavale kaitsesse tõmbumine võib anda parima tulemuse, poleks ma üllatunud. Ma pole pime. Näen, kui head ja tugevad nad on, räägime siis Ibrahimovicist või Mhitarjanist, Matast, Rooneyst, Pogbast, Rashfordist. Seda mängu vaatab terve maailm. Arvatavasti paljud inimesed mõtlevad, et United on heas hoos, Liverpool mitte. Arvan, et on saabunud parim aeg teha uus hüpe!"