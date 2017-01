Tänases Inglismaa jalgpalliliiga mängus Manchester United - Liverpool saavad kokku armeenlasest ründaja Henrih Mhitarjan ja treener Jürgen Klopp. Nüüd asuvad nad eri pooltel, kuid mõni aasta tagasi ajasid edukalt ühist asja.

Mhitarjan rääkis pikas usutluses ajalehele Daily Mail, et tal oli 2013. aastal valida Liverpooli ja Dortmundi Borussia - mida Klopp tollal juhendas - vahel. "Liverpooli mänedžer Brendan Rogers rääkis, et tahab mind enda meeskonda, et saan mängida koos Luis Suarezi ja Steven Gerrardiga. Üks pool minust tahtis sinna minna, teine pool aga kahtles, kas hüpe Ukraina liigast Inglismaale mitte liiga suur pole," rääkis Mhitarjan.

"Siis katkestas Jürgen Klopp oma puhkuse ja sõitis minuga vestlemiseks Dortmindi. Teadsin, et teda kiidetakse töös noorte jalgpalluritega ja tundsin pärast kohtumist, et Dormund oleks mulle sobivam variant. Arvan, et otsustasin õigesti."

Mhitarjani sõnul oli Klopp alati olemas, kui tekkis mängulisi või isegi mänguväliseid küsimusi. "Mõtlesin tol ajal jalgpallile liiga palju ja ta aitas mind väga. Elasin kaotusi ja käestlastud võimalusi liialt üle. Klopp ütles, et niisugune on elu ja kauaks ei saa põdema jääda, sest tulevad uued võimalused ja nende kasutamiseks pead olema heas vaimses vormis. Õppisin mõistma, et kõik teevad vigu, neist tuleb õppida ja need seljataha jätta," lisas armeenlane.