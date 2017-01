Kaljuveerile meenub esimese loona, kuidas ta kolm korda sõbra ja töökaaslase 50. juubelit pidas. "Lendasime Sydneysse ja istusime lennukis kõrvuti. Olime juba üle ekvaatori lennanud ja Lembitu sünnipäev jõudis lennukis varem kohale kui Eestis. Ta võttis käepideme seest telefoni ja helistas kodustele. See polnud sugugi odav lõbu. Lapsed laulsid talle telefoni teel sünnipäevalaulu. See oli liigutav hetk," meenutab Kaljuveer.

Kaljuveer rõhutab, et sellise tasemeni jõudis Kuuse ainult läbi suure töö. "Teistmoodi ei ole võimalik midagi sellist saavutada. Televaatajad, sportlased ja kolleegid austasid teda just töötahte tõttu. Lembitu oleks võinud minna sama rada nagu paljud teised: hakata sportlasi kritiseerima. See aga polnud tema loomuses, ta jäi alati positiivseks ja kirjeldas asju endale omaselt. Kui teda ennast kritiseeriti, siis elas ta seda küll üle, kuid asus seejärel tööle, et sama viga ei korduks."