Sulgpallur Raul Must tegi seda, mida kodupublik temalt juba kümmekond aastat oodanud on - võitis EK-etapil TTÜ spordihoones täistribüünide ees meeste üksikmängu finaali ning triumfeeris kodusel rahvusvahelisel turniiril esimest korda.

Seejuures rippus otsustav heitlus juuksekarva otsas, sest Must kaotas inglasele Toby Pentyle esimese geimi 16:21 ning oli teises taga 20:21 ja 21:22. Ometi päästis ta kaks vastase matšpalli, võitis teise geimi 24:22 ning kolmanda juba selgelt 21:13!

Esikoht on seda hinnatavam, et turniiril osales kolm tugevat mängijat Aasiast, kelle edetabelikoht on suhteliselt madal vaid seetõttu, et nad ei osale eriti paljudel edetabeliturniiridel. Kahega neist kohtus teel finaali ka Must ning saavutas samuti rasked, aga väärt võidud.

Must näitas kõva võitlejahinge ka eilses poolfinaalis, kus ta võitis hollandlase Erik Meijsi vastu teise, viimase geimi 16:20 kaotusseisust ehk vastase neljalt geimpallilt.

Must teenis esikohaga maailma edetabelisse 2500 punkti ning peaks sellega tõusma praeguselt 54. kohalt ühe pügala võrra. Järgmisel nädalal püüab Must head vormi realiseerida Rootsis peetaval turniiril.