Seega jäi Ilvese saagiks Val di Fiemmest reedene suure mäe 30. koht ning eilne tiimsprindi 11. koht koos Kail Pihoga. Just laupäevane võistkondlik võistlus pakkus Ilvesele nädalavahetuse helgeima emotsiooni.

"Suutsime mõlemad suht okei soorituse teha nii hüppemäel kui suusarajal. Reedel oli murdmaarajal raskem minek. Olud olid väga rasked ja polnud seda minekut. Laupäeval suutsin end kenasti tühjaks pingutada ja koht oli ka okei. Aga oleks võinud Soome ka ära võtta (kaotus Soome II võistkonnale kogunes 31,9 sekundit - M.T.)"

Hüppemäel vaevab Ilvest endiselt ebastabiilsus. "Tehniliselt jääb vajaka. Laupäeval olid kõige paremad hüpped, täna ei tulnud üldse. Üks päev tuleb, teine päev ei tule üldse. Ma ei suuda tehniliselt 10 samasugust hüpet järjest teha. Eks see tunnetuse teema ole. Oleme ise ka kõvasti pead ragistanud, miks see nii on," arutles Ilves

Lahendus on teoreetiliselt lihtne: trenni, trenni ja veelkord trenni. Nii hüppemäel kui "kuival" maal. Ainus mure on, et kesk hooaega pole ülemäära aega, et hüppetehnikat kinnistada, sest koguaeg on võistlused ja reisimised. Ehk toob järgnev nädal kodumaal Ilvesele hüppekindluse.