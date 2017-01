"Oma energia läks sinna, et grupp uuesti kätte saada. Marko ütles pärast, et tal ei olnud ka kõige parem tunne."

Suusatajad Raido Ränkel ja Marko Kilp kogesid täna Toblachi MK-etapil vabatehnika paarissprindis (6 x 1,3 km) ebaõnne, mistap said oma poolfinaalis 11 võistkonna konkurentsis 9. koha (+20,38) ega pääsenud finaalsõitu.

Kuigi eestlaste nädalavahetuse eesmärgid (individuaalselt 30 ja paaris 10 sekka) ei täitunud, pole põhjust ka paanikaks. Eile olid meie mehed kenasti konkurentsis, kuid jäid õige napilt veerandfinaalist välja. Eriti valusalt tõmmati uks kinni Kilbi nina ees - ta sai 31. koha ning jäi 0,27 sekundi kaugusele punktikohast. 37. koha saanud Ränkel pidanuks olema eelsõidus 1,54 sekundit nobedam.

"Eks tuleb kiiremini sõita, mitte olla kohal 30. - 40., seal on üsna tihe," lausus Saarepuu. "Väga raske on öelda, kuhu see 0,3 sekundit täpselt jääb. Aga Marko oli kindlasti parem kui nädal tagasi Skandinaavia karikal. Paraku jäi ta 31. ega saanud võimalust paremate kohtade eest heidelda."