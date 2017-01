„Asi läks [reedest] sammuke edasi, igati positiivne päev," lausus Nurmsalu alustuseks telefonitsi Õhtulehele. "Hea on tõdeda, et tehnika juba toimib, aga kaalulangetamise ja kõige muu kõrval on väga keeruline, et jalg oleks juba hea. Nii, kui tõuge juurde panna, hakkab tehnika lagunema. Ühesõnaga, jalad on veel nõrgad, see ongi kogu tõde.“

„Aga algus on igati positiivne. On näha ja tunda, et suund on õige. Tegelen õige asjaga, mis mulle meeldib. Ainult aega nõuab see asi praegu, füüsis ei saa tulla nii kiiresti järele ja olla seal, kus varem.

Küllalt kõva treening oli peal, pole võib-olla taastunud veel. Nüüd tuleb treeningkava muuta vähe lihtsamaks ja läbimõeldumaks. Hüppemäel toimib asi küllalt hästi, nipet-näpet on vaja parandada. Küll lähevad tulemused ka paremaks, kui saab füüsise järele.

Päris positiivne nädalavahetus oli, isegi 4+ kokku. Täna olin endalegi üllatuseks kvalifikatsioonis 25. Okei, seal 10 meest ei hüpanud ja kui need jämedalt juurde lisada, siis 35., aga see oli hüpe, mida läksin kindlasti ära tegema. Kiirused olid superhead (kvalifikatsioonis 88,4 ja põhivõistlusel 87,4 km/h, mis olid ühed paremad näitajad – M.T.), mis on väga oluline. See tähendab, et hoovõtt on paigas. Tuul ei olnud ka maailma parim. Olen täitsa rahul!“

Ja mitte vähetähtis on ka tõik, et suusahüppepere on meie mehe ülihästi vastuvõtnud. „Vastuvõtt on olnud väga-väga-väga soe!“ rõõmustab Nurmsalu. „Absoluutselt kõik osapooled on vähemalt sama optimistlikud ja motiveeritud ning mõtlevad samamoodi. Suur kummardus kogu FISi (rahvusvaheline suusaliit – M.T.) seltskonnale. Saada sellist personaalset tuge nii suurelt organisatsioonilt, see on lihtsalt fantast!“

Kaarel Nurmsalu (Aldo Luud)

Milles see tugi täpsemalt väljendus? „FIS aitas igatpidi, absoluutselt kõigega. Me ei pidanud isegi küsima. Meid (koos treeneri Topi Sarparantaga – M.T.) kanti põhimõtteliselt kätel terve nädalavahetus.“

Millega mees säärase au ära on teeninud, ei osanud ta öelda. „Näiteks see suusafirma, kes meid toetab ütles: „me tahame, et te hüppaksite meie suuskadega ja anname endast kõik, et teil oleksid parimad suusad. Te moodustate kahe peale tandemi, mis õhkub positiivsusest ja sobitub suusahüppemaailma.“

Meil ei jäänud muud üle, kui tänada. Ise ei näe end kõrvalt, aga ju siis oleme olnud nende jaoks kuidagi meeldivad ja midagi kunagi õigesti teinud.“