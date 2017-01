Liverpooli peatreener Jürgen Klopp teatas pärast 1:1 viigimängu Manchester Unitediga, et viigipunktiga tuleb rahul olla, kuigi mängu käigus ihati enamat.

"Kui vaadata koosseisu ja erinevaid asjaolusid, siis tuleks mõelda, et punkt Old Traffordilt on väga korralik tulemus," sõnas 49aastane sakslane pressikonverentsil.

"Aga kahjuks see päris nii pole, sest mehed tegid suurepärase esituse. Olime enamuse kohtumisest paremad. Pärast seda kui nad tõid Fellaini väljakule, jäime veidi raskustesse," kirjeldas Klopp otsustavaid hetki.