Kui naiste seas langes Austraalia lahtistel avaringis konkurentsist maailma neljas Simona Halep, siis meeste hiiud jäid täna alistamata. Võitsid nii Stanislas Wawrinka (ATP 4.), Kei Nishikori (ATP 5.), maailma esireket Andy Murray kui legendaarne Roger Federer (ATP 17.).

And that's a wrap! @rogerfederer through to the second round of the #AusOpen! pic.twitter.com/IQVKjQCe4a