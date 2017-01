Madridi Reali 40 mängu ja üheksa kuud kestnud kaotuseta seeria sai eile õhtul otsa – võõrsil mängiti Sevilla vastu viimase viie mänguminutiga kaotuseks 1:0 eduseis.

Reali värava eest hoolitses penaltipunktilt palli püüdmatult võrku virutanud Cristiano Ronaldo. Otsustavatel hetkedel kimbutas kuninglikku klubi aga juba teist matši järjest omaväravakurat – seekord oli süüdlaseks meeskonna paljunäinud kapten Sergio Ramos. ESPN toob välja uskumatu statistika: karjääris 685 matši pidanud keskkaitsja jaoks oli tegu alles karjääri teise omaväravaga.

Kui nädalavahetusel toimunud karikamängus, kus samuti Sevillaga kohtuti, tuldi omavärava tekitatud august lõpuks välja, teeniti 3:3 viik ja ületati 40. kaotuseta mänguga viharivaal FC Barcelona senine Hispaania klubide rekord, siis seekord maksti karmavõlg tagasi. Ramose eksimusele 85. minutil järgnes Stevan Jovetici värav esimesel üleminutil, mis tõi Sevillale 2:1 võidu ja lõpetas ühtlasi Reali seeria.

"Me teadsime, et varem või hiljem nii läheb," võttis kaotuse kokku Reali peatreener Zinedine Zidane. "Kahju, et lubasime kaks väravat sisse viimase viie minutiga. Kaotus on valus, sest kellelegi ei meeldi põruda, eriti veel nõnda – mängisime esimesed 85 minutit oivaliselt. Aga selline see jalgpall juba on. Peame tulemusega leppima ja siit edasi minema."