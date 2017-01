Blondiin küsib kaupluses:

"Mis see on?"

"Termos."

"Milleks see on?"

"Selles nõus jääb külm külmaks ja kuum kuumaks!"

Blondiin ostab termose ja võtab selle järgmisel päeval tööle kaasa.

"Näete, ostsin eile kaubamajast selle kihvti asja. Selles jääb kuum kuumaks ja külm külmaks!" eputab ta.

"Mis sul seal sees on?"

"Kaks tassi kohvi ja üks jäätis!"