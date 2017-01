Ameeriklane Justin Thomas võitis Hawaiil toimunud Sony Open tippturniiri saades tulemuseks 27 lööki alla par’i. Ühtlasi purustas mees neljal järjestikkusel päeval PGA profituuri rekordi.

Thomas läbis kaunis päikesepaistes toimunud võistlusel esimesel päeval 18 rada 59 löögiga ja sellega sai 23aastasest ameeriklasest ajaloo noorim mängija, kes PGA tuuril suutnud ühe täisringi läbida vähem kui 60 löögiga. Ent see oli alles mehe rekordirikka nädalavahetuse algus!

Võistluse teisel päeval sai Thomas tulemuseks 64 lööki, kolmandal 65 ja neljandal samuti 65, mis andsid talle vastavalt 36, 54 ja 72 raja läbimise absoluutsed rekordid. Mehe nelja päeva lõppskooriks oli 253 lööki ehk 27 alla par'i.

Senise PGA tippmargi oli 2003. aastal püstitanud Thomase kaasmaalane Tommy Armour III, kes läbis Texases 72 rada 254 löögiga.

23aastane Thomas on golfimaailma tõusev täht, keda alistada on konkurentidel neetult keeruline – noormees on käesoleval hooajal juba võitnud viiest osaletud võistlusest kolm.