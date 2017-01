Ragnar Klavani leivaisa Liverpool viigistas eile Inglismaa jalgpalli kõrgliigas 1:1 vihavaenlase Manchester Unitediga. Õhtuleht toob kohtumisest välja kõige põnevamad nopped statistikamaailmast.

Esimest korda pärast hooaega 1987/88 on Liverpool ja United liigahooajal teinud omavahel kaks viiki.

46 Inglismaa kõrgliiga mängus pole kaotust tunnistanud Liverpooli vasakkaitsja James Milner, kui mees ise ka värava on löönud. See on Premier League'i rekord, mida Milner hoiab koos Darius Vasselliga.