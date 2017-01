Robert Marchand sai jaanuari algul enda nimele jalgratta tunnisõidu maailmarekordi, kui läbis 60 minutiga 22,547 kilomeetrit. Et see tulemus tunduks muljetavaldavana, tuleb lisada, et Marchand on 105 aastat noor.

"Ma ei ole siin rekordite murdmiseks vaid tahan tõestada, et 105aastasena on veel võimalik jalgrattaga sõita," sõnas Marchand uue tippmärgi püstituse eel.

Rekordiga sai Prantsuse vanahärra hakkama ja lisaboonusena võitis ta ka spordifännide südamed, vahendab Cycling Weekly. Niipea, kui välja ilmus info, et Marchand vajab endale 6000 eurot maksvat kuulmisaparaati, ent ta ainus sissetulek on Prantsusmaal makstav 900eurone pension, hakkasid rattaspordi armastajad usinasti raha annetama – ainuüksi esimese päevaga oli koos 800 eurot.