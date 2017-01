Jaanuari alguses madistas Sander Raieste koos Eesti U18 koondisega Läänemere noorteturniiril, kus võideti Soomet, Lätit ja Rootsit.

"Mulle meeldis kõige rohkem, et sain jälle oma kuttidega mängida," õhkab Raieste. "Eelmine koondisesuvi jäi randmevigastusest taastumise tõttu sisuliselt vahele."

Ääremängija sõnul on U18 koondisega pallimine nauding. "Sisekliima on super. Eesti on hea väike koht, oleme miniklassist saati üksteise vastu mänginud," lausub ta.

Suvel ootab U18 koondist kodune EMi B-divisjoni turniir. "Mitte, et mul Eestis mängimise vastu midagi oleks, aga lootsin mujal pallida. Mulle meeldib EMide juures reisimine, tänu sellele olen käinud Makedoonias ja Bulgaarias, kuhu muidu võib-olla ei satuks. Aga kodus ka hea, pole seiklemist," tõdeb Raieste.