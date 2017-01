Möödunud laupäeval suri pikaaegse haiguse tagajärjel legendaarne ja palavalt armastatud spordikommentaator Lembitu Kuuse. Eesti ühe parema jalgratturi Rein Taaramäe sõnul oli ta Kuuse terviseprobleemist teadlik, kuid viimastel kohtumistel tundus nagu oleks telelegend uuesti tärkamas.

Sarnaselt teistele Eesti tippsportlastele oli Kuuse ka 29aastast Taaramäed korduvalt intervjueerinud ning rahvusringhäälingu reporteri surmauudis kurvastas ratturit väga.

Rein Taaramäe. (TAIRO LUTTER)

"Teadsin, et Lembitu oli haigusega juba pikka aega võidelnud, kuid viimased korrad, kui kokku saime, tundus nagu oleks ta uuesti tärkamas. See andis pigem lootust ja rõõmu, et ta paraneb, aga uudist nähes oli mul väga-väga kahju," ütleb Taaramäe Õhtulehele.

Vändrast pärit sportlane on terve elu spordile televiisori vahendusel kogu perega kaasa elanud ning Kuuse reportaažidest on tal kõige ehedamalt meeles murdmaasuusatajate Andrus Veerpalu ja Jaak Mae hiilgeajad 2002. aasta Salt Lake City taliolümpial.

"On selge, et Lembitu jututa poleks minus ega paljudes teistes sellist vaimustust tekkinud. Olid justkui teised jõulud ja emotsiooni jätkus kauaks," lausub Taaramäe.

"Mäletan, et põhikoolis olid arvutiklassis pärast seda 15km klassikasõitu (Veerpalu võitis, Mae tuli pronksile - H.R.) pea igal kuvaril taustapildiks meie sangarite fotod."

Lembitu Kuuse Tags: Lembitu Kuuse (Ardo Kaljuvee) Taaramäe mäletab ka tema ning Kuuse esimest kohtumist ja intervjuud. "Käisin tollal Audentese Spordikoolis Otepääl. Äkki oli Lemps kaameraga nina ees ja päris kõhe oli, sest Lembitu oli minu jaoks eriline ja suur tegelane. Nüüd intervjueeris ta äkki mind, kuid Kuusega suheldes oli tunne, nagu ta teaks mind juba aastaid."

Pärast Kuuse surma otsis rattur elektronpostist telelegendi vanu kirju, sest Taaramäele meenus kohe, et need olid isemoodi. "Kirjad olid rohkem avatud ja talle meeldis rääkida ka oma elust ja mind motiveerida ning jõudu soovida temale kohaste väljenditega.

Näiteks saatis ta alati jõulutervituse ja soovis ikka kõike ilusat ning lisas lõppu, et tee siis tööd, selle pealt saad suvel vilju lõigata. Aegajalt lisas Lembitu mõne foto ka. Üks tuleb kohe meelde: tema koduaia pilt südatalvel, üleni lumine ja talvine ning väliterassil oleva laua otsa oli sadanud umbes meetrine lumekuhi," meenutab Taaramäe.

Mida võiks aga praegused spordireporterid Katjuša-Alpecini ratturi arvates Kuusest õppust võtta? "Ega see polegi võimalik. Ta oli selline nagu ta oli. Lembitu sarnanes tippsportlasele, kes tegi, mida tõeliselt armastas. Arvan, et ei valeta, kui tema töö oli tegelikult tema suur hobi. Nelja silma all meenutas Kuuse mulle väga minu esimest treenerit Erich Pernerit. Ma võtaks nad kokku kolme sõnaga: entusiast, entusiast, entusiast."