Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier sõlmis hooaja lõpuni lepingu Šotimaa kõrgliigaklubiga Inverness Caledonian Thistle.

Anier otsis uut klubi, sest Rootsi kõrgliigaklubi Kalmar talle pärast poolt seal veedetud aastat uut lepingut ei pakkunud. Šotimaa on Anieri jaoks tuttav koht - ta on varem esindanud Motherwelli, Dundee Unitedit ja Hiberniani.

26aastane kesktormaja uus leivaisa on Šotimaa meistrisarjas viimasel kohal. 12 meeskonna konkurentsis on 21 kohtumisega kogutud 16 punkti, kuid näiteks tabeli kuues Ross County on vaid seitsme silma kaugusel.

Eesti koondise särgis on Anier 34 mänguga löönud seitse väravat.