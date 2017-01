Valitseva Eesti jalgpallimeistri FC Infoneti ja Eesti U21 koondise väravavaht Matvei Igonen alustas nädalast testperioodi Norra kõrgliigaklubis Lilleström. Mängija agent Andrei Stepanov on veendunud, et norrakate huvi korral saab üleminekust asja.

Infoneti tegevjuht Dmitri Skiperski märkis Õhtulehega rääkides, et 20aastase Igoneni puhul ei ole nad huvitatud laenulepingust, vaid ainult müügist.

"Kui Matvei näitab Lilleströmis piisavalt head taset, siis usun, et leiame klubidele sobiva lahenduse. Leppisime kokku, et kui Lilleströmil pärast testperioodi huvi on, siis istume maha ja arutame. Kui huvi pole, siis läheb elu edasi. Matvei on noor jalgpallur ja otsest kiiret kuhugi pole.

Tal on ka muid pakkumisi, aga meie kindel eelistus on leida klubi, kus tal on võimalik olla esiväravavaht või selle koha nimel võidelda. Suurde klubisse kolmandaks numbriks minek – säärane pakkumine on kah laual – huvi ei paku," rääkis Stepanov.

Neljapäeval peab Lilleström treeningmängu Norra esiliigaklubi Kongsvingeri vastu. "Reedel oleme targemad," sõnas Stepanov.