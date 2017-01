Segaduse ja tüli allikaks on laupäeval alanud Aafrika meistrivõistlusted. Seal osalev Kamerun nimetas Matipi esialgsesse 35mehelisse koosseisu. Matip meenutas seejärel Kameruni alaliidule, et tegi 2015 septembris koondisega lõpparve ega ole ka seekord rahvusmeeskonna esindamisest huvitatud. Kameruni alaliit aga solvus ja nõuab nüüd, et Matip ei tohi esindada klubi ajal, kui ta võiks mängida hoopis koondise eest.

FIFA määrused näevad nimelt ette, et kui tegu on ametliku mängupäeva või võistlusega – Aafrika meistrivõistlused seda on – peab koondisesse valitud mängija rahvusmeeskonna juurde ilmuma, kui ta pole juba enne esialgset kutset teatanud alaliidule kirjalikult, et ei soovi koondist esindada.

See ongi konksu koht – Matip ja Liverpool väidavad, et vastav soov on esitatud. Kamerun leiab aga, et mitte ja nõuab seetõttu, et rakenduks määrustes ette nähtud sanktsioon – kui mängija keeldub koondist esindamast, ei tohi ta klubi eest mängida enne kõne all oleva koondisekogunemise lõppu ja ka viis päeva pärast seda.

Kui Kamerun juhtub jõudma Aafrika meistrivõistluste 5. veebruaril mängitavasse finaali, ei tohiks Matip mängida enne 11. veebruarit, mille sisse jääb viis või kuus Liverpooli esindusmeeskonna kohtumist. Kui Kamerun pudeneb konkurentsist varem, oleks ka võistluskeeld lühem.

Liverpool on viimaste päevade jooksul palunud FIFAl korduvalt öelda, kas Matip tohib praegu klubi eest mängida või ei, aga saanud kantseliitlikke, mitte sisulisi vastuseid. FIFA tõrgub seisukohta võtmast. Inglismaa meedia teatel pulbitseb Liverpooli klubis seetõttu FIFA aadressil vägev pajatäis toorest viha.

Ajalehe Daily Telegraph andmetel kaalub Liverpool varianti saata Matip kolmapäevases Inglismaa karikasarja kordusmängus Plymouth Argyle’iga väljakule, mis sunniks FIFAt seisukohta võtma. Kui Liverpoolile määrataks tehniline kaotus, ei kaotaks nad meistrivõistlustel punkte, vaid langeksid välja karikasarjast, mis poleks nii suur ohver.

„Meie arusaamise järgi on Joel koondise esindamisest ammu loobunud, aga kuigi me proovisime igati, ei õnnestunud meil saada vastust, mis sätestaks 100%-lise kindlusega, et ta tohib mängida. Olukord on üpris keeruline ja frustreeriv, kui aus olla,“ sõnas Klopp pärast pühapäevast 1:1 viiki Man Unitediga.